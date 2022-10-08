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В Херсонской области ВСУ уничтожили "новейший" броневик бойцов Кадырова (фото)

Фото: в Херсонской области ВСУ уничтожили "новейший" броневик бойцов Кадырова (facebook.com/TROPIVDEN)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили специальный броневик "кадыровцев" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг".

"Первая встреча с украинскими воинами закончилась для автомобиля плачевно", - говорится в сообщении.

Что известно о броневике

Разработкой броневика З-СТС занимался завод "Ремдизель", находящийся в российских Набережных Челнах по заказу "кадыровцев". Как утверждают оккупанты, проект был реализован всего за 25 дней.

Первые З-СТС "засветились" 9 мая 2022 года на параде в Грозном. Уже в июне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поступлении первой партии из 20 машин. Также в сентябре появилась информация, что определенное количество машин получили также "добровольческие батальоны" из Татарстана "Алга" и "Тимер". Всего же, по данным российских СМИ, был подписан контракт на изготовление 400 бронемашин З-СТС.

Технические характеристики

На готовом шасси от серийного грузовика КамАЗ-5350 россияне установили бронекорпус с элементами некоторых других серийных броненосцев. Утверждается, что броневик имеет противоминную защиту и способен выдержать подрыв 6 кг тротила под днищем.

При общей протяженности 8,4 метра броневик имеет полную массу 18 тонн. Большой вес и 260-сильный дизель КамАЗа вряд ли обеспечивают машине приемлемую динамику или проходимость.

Машина вмещает 10 бойцов. Кабина управления объединена с десантным отсеком. Кресла внутри имеют специальную систему подвески и оборудованы многоточечными ремнями безопасности. Доступ внутрь броневика снабжен двумя парами бортовой двери и кормовой дверцей. В крыше предусмотрены люки, в том числе для установки пулемета.

Как сообщалось, украинский спецназ показал фото и документацию нового трофея, захваченного ВСУ на позициях оккупантов - новую разработку - мину ОЛА-8Т.

Напомним, ВСУ ликвидировали уже более 62 тысячи российских оккупантов. Также украинские военные за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.

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Херсонская область