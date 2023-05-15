Прикордонники біля Бахмута "приземлили" два російські безпілотники з антидронової рушниці

Прикордонники збили два безпілотники російських окупантів за допомогою антидронової рушниці у Бахмутському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

У ДПСУ зазначають, що українські військові біля Бахмут успішно протидіють ворожим дронам.

"На світанку аеророзвідники противника вирішили дістатися цілі, використовуючи одразу 2 БПЛА. Прикордонники були напоготові, як і їхня антидронова рушниця: обидві ворожі "пташки" приземлили", - зазначають прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські захисники знищили чотири ворожі "Шахеди" та "Орлан-10".

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення наші бійці збили понад 2,7 тисяч ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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