В Херсонской области ВСУ "приземлили" вражеский штурмовик Су-25
Зенитная ракетная бригада ВСУ "приземлила" российский штурмовик Су-25 в Бериславском районе Херсонской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
Самолет был сбит около полудня бригадой воздушного командования "Юг".
"24/7 бьем российских захватчиков в украинском небе ради нашего будущего!
Слава Украине!", - добавляет Назаров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши военные недавно показали, как были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 на востоке страны.
Также в ночь с 1 на 2 октября ВСУ "приземлили" пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты пытались атаковать Николаевскую область.
Еще раньше наше ПВО сбило российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор" над Херсонской областью.
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