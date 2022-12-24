В Херсонській області знешкодили понад 11 тисяч боєприпасів, - ДСНС

На деокупованих територіях Херсонської області співробітники ДСНС України знешкодили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ДСНС України .

Піротехнічні підрозділи ДСНС України вже здійснили 1415 залучень та обстежили:

"Піротехніки, сантиметр за сантиметром, обстежують звільнені території Херсонщини та виявляють неймовірну кількість вибухонебезпечних предметів залишених окупантами. Всього з початку робіт по розмінуванню виявлено та знешкоджено 11 346 одиниць ВНП", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що приблизно 30% території України наразі забруднено вибухонебезпечними предметами. Планується, що всю вибухівку вдасться прибрати за 10 років.

Як повідомлялося, Європейський союз виділить понад 1 мільйон євро на розмінування території України.

Також Японія та Камбоджа планують допомогти Україні розмінувати її територію. Саме тому зараз ведеться робота над спеціальним тристороннім проектом.

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