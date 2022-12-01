Європейський союз виділить додаткову допомогу для розмінування України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Я представлю нашу підтримку Європейського Союзу - ОБСЄ та Україні. Я оголошу про додатковий внесок у розмірі понад 1 мільйон євро на операції з розмінування в Україні через ОБСЄ"- йдеться у заяві.

Боррель також повідомив, що представить пропозицію Високого представника разом із Європейською комісією, щоб підтримати роботу Міжнародного кримінального суду та підтримає українського генерального прокурора. Мова йде про збір доказів російських злочинів проти України та створенню спеціального трибуналу, який присвячений цьому питанню.

"Я вже багато разів казав, що Росія має платити за відновлення України. Відновлення України вимагатиме неймовірної кількості ресурсів, тому що країна планомірно руйнується. Мова йде про серйозні збитки, але хоч би якими були ці цифри, ми знаємо, що вони будуть дуже високими", - додав голова дипломатії ЄС.