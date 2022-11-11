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Японія та Камбоджа допоможуть розмінувати територію України: що відомо

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П'ятниця 11 листопада 2022 15:57
Японія та Камбоджа допоможуть розмінувати територію України: що відомо Фото: Японія та Камбоджа допоможуть розмінувати територію України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Японія та Камбоджа планують допомогти Україні із розмінуванням її території. Саме тому наразі ведеться робота над спеціальним тристороннім проектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Після телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Королівства Камбоджа Гун Сеном, камбоджійський лідер особисто прийняв мене цього тижня у Пномпені. На нашій зустрічі, йшлося, зокрема, про допомогу в розмінуванні", - заявив Кулеба.

За його словами, планується спільний тристоронній проєкт з розмінування українських територій із залученням Камбоджі та Японії. Кулеба додав, що вже були проговорені конкретні параметри цього проєкту, хто і що буде робити, який графік.

"Камбоджа на наш запит ініціювала цей проєкт і готова допомагати Україні в розмінуванні, разом із Японією. У минулому Камбоджа довго потерпала від війни, і має неабиякий досвід у розмінуванні. Тобто є експертиза, є обладнання, будемо залучати їх до розв'язання наших проблем", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що вчора Україна розпочала інтеграцію до Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Також Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде не менше 10 років.

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Японія Дмитро Кулеба Камбоджа Війна в Україні
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