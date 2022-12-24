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В Херсонской области обезвредили более 11 тысяч боеприпасов, - ГСЧС

Фото: в Херсонской области обезвредили более 11 тысяч боеприпасов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На деоккупированных территориях Херсонской области сотрудники ГСЧС Украины обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГСЧС Украины.

"Пиротехники, сантиметр за сантиметром, обследуют освобожденные территории Херсонщины и обнаруживают невероятное количество взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Всего с начала работ по разминированию обнаружено и обезврежено 11 346 единиц ВНП", - сообщили спасатели.

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины уже осуществили 1415 привлечений и обследовали:

  • 922,2 га территории;
  • 125 объектов;
  • 339,1 км дорог;
  • 260,3 км ЛЭП;
  • 19,7 км газопровода;
  • 60 км ж/д путей;
  • 598 домохозяйств.

Напомним, что примерно 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Планируется, что всю взрывчатку удастся убрать через 10 лет.

Как сообщалось, Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины.

Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому сейчас идет работа над специальным трехсторонним проектом.

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Херсонская область