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В Херсонській області знешкодили понад 11 тисяч боєприпасів, - ДСНС

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Україна, Субота 24 грудня 2022 05:47
В Херсонській області знешкодили понад 11 тисяч боєприпасів, - ДСНС Фото: на Херсонщині знешкодили понад 11 тисяч боєприпасів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На деокупованих територіях Херсонської області співробітники ДСНС України знешкодили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДСНС України.

"Піротехніки, сантиметр за сантиметром, обстежують звільнені території Херсонщини та виявляють неймовірну кількість вибухонебезпечних предметів залишених окупантами. Всього з початку робіт по розмінуванню виявлено та знешкоджено 11 346 одиниць ВНП", - повідомили рятувальники.

Піротехнічні підрозділи ДСНС України вже здійснили 1415 залучень та обстежили:

  • 922,2 га території;
  • 125 об’єктів;
  • 339,1 км доріг;
  • 260,3 км ЛЕП;
  • 19,7 км газопроводу;
  • 60 км ж/д колій;
  • 598 домогосподарств.

Нагадаємо, що приблизно 30% території України наразі забруднено вибухонебезпечними предметами. Планується, що всю вибухівку вдасться прибрати за 10 років.

Як повідомлялося, Європейський союз виділить понад 1 мільйон євро на розмінування території України.

Також Японія та Камбоджа планують допомогти Україні розмінувати її територію. Саме тому зараз ведеться робота над спеціальним тристороннім проектом.

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Херсонська область
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