В Херсонской области обезвредили более 11 тысяч боеприпасов, - ГСЧС

На деоккупированных территориях Херсонской области сотрудники ГСЧС Украины обезвредили более 11 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ГСЧС Украины .

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины уже осуществили 1415 привлечений и обследовали:

"Пиротехники, сантиметр за сантиметром, обследуют освобожденные территории Херсонщины и обнаруживают невероятное количество взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Всего с начала работ по разминированию обнаружено и обезврежено 11 346 единиц ВНП", - сообщили спасатели.

Напомним, что примерно 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Планируется, что всю взрывчатку удастся убрать через 10 лет.

Как сообщалось, Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины.

Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому сейчас идет работа над специальным трехсторонним проектом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.