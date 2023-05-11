У Херсонській області здетонувала міна: є загиблий

Зазначається, що чоловік отримав тяжкі травми через детонацію міни. Лікарі, які прибули на місце, тільки констатували смерть.

Українців вкотре закликають дотримуватися правил мінної безпеки. Не слід відвідувати поля, лісосмуги, узбережжя річок та інші потенційно заміновані території.

Нагадаємо, сьогодні зранку мешканець Ізюму підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" та залишився без ноги.

Вчора в Рівненській області підірвався трактор, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

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