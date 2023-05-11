В Херсонской области сдетонировала мина: есть погибший

Мужчина наткнулся на российскую мину неподалеку от села Благодатное Чернобаевской общины. Он погиб от полученных травм.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Отмечается, что мужчина получил тяжелые травмы из-за детонации мины. Врачи, которые прибыли на место, только констатировали смерть.
Украинцев в которые раз призывают соблюдать правила минной безопасности. Не следует посещать поля, лесополосы, побережья рек и другие потенциально заминированные территории.
Напомним, сегодня утром житель Изюма подорвался на противопехотной мини "Лепесток" и остался без ноги.
Вчера в Ровенской области подорвался трактор, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.
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