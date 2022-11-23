UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула дитина, ще двоє поранено

Фото: у Херсонській області внаслідок обстрілів загинула дитина, ще двоє поранено (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

За його словами, 13-річний хлопчик загинув, коли разом із батьком їхав у машині із церкви, де вони ховалися від обстрілів.

"Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до свого дому, залишився без руки. Ще одного хлопчика поранено в живіт. Вони продовжують нападати і бити по мирних людях", - розповів Янушевич.

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Херсон. У місті зафіксували 11 "прильотів". Внаслідок ударів загинули троє людей, ще двоє поранені.

Крім того, 22 листопада росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХерсон