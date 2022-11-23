У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула дитина, ще двоє поранено

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.
За його словами, 13-річний хлопчик загинув, коли разом із батьком їхав у машині із церкви, де вони ховалися від обстрілів.
"Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до свого дому, залишився без руки. Ще одного хлопчика поранено в живіт. Вони продовжують нападати і бити по мирних людях", - розповів Янушевич.
Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Херсон. У місті зафіксували 11 "прильотів". Внаслідок ударів загинули троє людей, ще двоє поранені.
Крім того, 22 листопада росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
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