RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще двое ранены

Фото: в Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще двое ранены (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13 летний ребенок, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

По его словам, 13-летний мальчик погиб, когда вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они прятались от обстрелов.

"Еще один мальчик просто перебегал из летней кухни в свой дом, остался без руки. Еще один мальчик ранен в живот. Они продолжают нападать и бить по мирным людям", - рассказал Янушевич.

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Херсон. В городе зафиксировали 11 "прилетов". Вследствие ударов погибли три человека, еще двое ранены.

Кроме того, 22 ноября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХерсон