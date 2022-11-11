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У Херсонській області відновлено мовлення українських телеканалів

Фото: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко (vin.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У деокупованих районах Херсонської області технічні фахівці оперативно відновили трансляцію українських телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

"Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили УКРАЇНСЬКЕ телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові вже зайшли до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.

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