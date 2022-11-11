В Херсонской области восстановлено вещание украинских телеканалов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Мы уже включили УКРАИНСКОЕ телевидение на Херсонщине. Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уже зашли в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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