У Херсонській області вчетверте за день цивільний підірвався на міні окупантів

У неділю, 26 березня, у Херсонській області місцевий житель під час огляду поля підірвався на російській міні. Це вже четвертий подібний випадок за день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Херсонської області Прокудіна Олександра в Telegram.

"У трагічному підсумку - 4 людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях. Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, - не випробовуйте долю", - написав Прокудін.

За його даними, інцидент трапився неподалік села Костирка Високопільського району. Там місцевий житель оглядав поля і натрапив на залишену росіянами міну. Він підірвався.

Нагадаємо, житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

Також сьогодні двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці поблизу села Іванівка у Високопільській громаді. Внаслідок чого один з них втратив обидві ноги.

Раніше у Херсонській області на російській міні підірвався цивільний, він отримав поранення обох рук й ніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.