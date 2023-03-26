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У Херсонській області вчетверте за день цивільний підірвався на міні окупантів

Фото: у Херсонській області вчетверте за день цивільний підірвався на міні окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 26 березня, у Херсонській області місцевий житель під час огляду поля підірвався на російській міні. Це вже четвертий подібний випадок за день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Херсонської області Прокудіна Олександра в Telegram.

За його даними, інцидент трапився неподалік села Костирка Високопільського району. Там місцевий житель оглядав поля і натрапив на залишену росіянами міну. Він підірвався.

"У трагічному підсумку - 4 людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях. Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, - не випробовуйте долю", - написав Прокудін.

Нагадаємо, житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

Також сьогодні двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці поблизу села Іванівка у Високопільській громаді. Внаслідок чого один з них втратив обидві ноги.

Раніше у Херсонській області на російській міні підірвався цивільний, він отримав поранення обох рук й ніг.

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