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У Херсонській області на міні підірвалися двоє чоловіків: один втратив обидві ноги

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Херсонська область, Неділя 26 березня 2023 13:34
У Херсонській області на міні підірвалися двоє чоловіків: один втратив обидві ноги Ілюстративне фото: у Херсонській області на міні підірвалися двоє чоловіків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці поблизу села Іванівка у Високопільській громаді. Внаслідок чого один з них втратив обидві ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення", - сказано у повідомленні.

Внаслідок вибуху один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Чоловіків госпіталізували до лікарні у Кривому Розі.

Зазначається, що це вже пʼятий випадок підриву українців на ворожій вибухівці за цей тиждень. За сім днів міни, які залишили, забрали життя одного жителя Херсонської області, ще п'ятеро зазнали поранень.

Нагадаємо, вчора у Харківській області водій автомобіля загинув від підриву на вибухівці.

Раніше у Херсонській області на російській міні підірвався цивільний, він отримав поранення обох рук й ніг.

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