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В Херсонской области четвертый день за день гражданский взорвался на мине окупантов

Фото: в Херсонской области четвертый день за день гражданский взорвался на мине окупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 26 марта, в Херсонской области местный житель при осмотре поля взорвался на российской мине. Это уже четвертый подобный случай в день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Херсонской области Прокудина Александра в Telegram.

По его данным, инцидент произошел недалеко от села Костырка Высокопольского района. Там местный житель осматривал поля и наткнулся на оставленную россиянами мину. Он взорвался.

"В трагическом итоге - 4 человека с тяжелыми травмами находятся в больницах. Уважаемые жители Херсонщины, я вас очень прошу, - не испытывайте судьбу", - написал Прокудин.

Напомним, житель Херсонской области взорвался на вражеской мине. Российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.

Также сегодня двое мужчин взорвались на российской взрывчатке вблизи села Ивановка в Высокопольском обществе. В результате чего один из них потерял обе ноги.

Ранее в Херсонской областина российской мине взорвался гражданский, он получил ранение обеих рук и ног.

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