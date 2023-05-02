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У Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці

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Херсонська область, Вівторок 02 травня 2023 12:05
У Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці Ілюстративне фото: у Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сапер підірвався на російській вибухівці під час проведення розмінування у Херсонській області. Він зазнав тяжких поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Повідомляється, що вчора вибухотехніки проводили розмінування біля села Мала Сейдеминуха Калинівської громади. Одна з мін здетонувала, через що 38-річний сапер отримав тяжкі поранення.

Чоловік втратив частину правої ноги і дістав осколкові поранення обличчя. Його госпіталізували, лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, минулого тижня цивільний підірвався на вибуховому пристрої в Ізюмському районі.

Раніше п'ятеро енергетиків підірвалися на міні у селі Токарівка Харківської області, один з них загинув.

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