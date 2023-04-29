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В Ізюмському районі цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої

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Субота 29 квітня 2023 15:11
В Ізюмському районі цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої Фото: в Ізюмському районі цивільний підірвався на вибуховому пристрої (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як пояснив Синєгубов, інцидент стався на власному подвір‘ї 30-річного постраждалого. Внаслідок вибуху цивільний отримав тілесні ушкодження.

"ГУ ДСНС України у Харківській області закликає усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області нещодавно цивільний натрапив на міну. Від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці.

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