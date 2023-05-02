В Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке

Сапер подорвался на российской взрывчатке во время разминирования в Херсонской области. Он получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

Сообщается, что вчера взрывотехники проводили разминирование у села Малая Сейдеминуха Калиновской общины. Одна из мин сдетонировала, из-за чего 38-летний сапер получил тяжелые ранения.

Мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Напомним, на прошлой неделе гражданский подорвался на взрывном устройстве в Изюмском районе.

Ранее пятеро энергетиков взорвались на мине в селе Токаревка Харьковской области, один из них погиб.

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