ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 02 мая 2023 12:05
В Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке Иллюстративное фото: в Херсонской области сапер взорвался на российской взрывчатке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сапер подорвался на российской взрывчатке во время разминирования в Херсонской области. Он получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Сообщается, что вчера взрывотехники проводили разминирование у села Малая Сейдеминуха Калиновской общины. Одна из мин сдетонировала, из-за чего 38-летний сапер получил тяжелые ранения.

Мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Напомним, на прошлой неделе гражданский подорвался на взрывном устройстве в Изюмском районе.

Ранее пятеро энергетиков взорвались на мине в селе Токаревка Харьковской области, один из них погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию