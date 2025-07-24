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В Херсонській області розширили евакуацію: які населені пункти у списку

Україна, Четвер 24 липня 2025 19:22
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В Херсонській області розширили евакуацію: які населені пункти у списку Фото: в Херсоні оголосили обов'язкову евакуацію з низки районів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Херсонській області розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Шанько.

За словами керівника ОВА, за підсумками проведення Ради оборони Херсону 24 липня було ухвалено рішення оновити перелік населених пунктів, з яких оголошено обов'язкову евакуацію населення. Також на цих територіях заборонено в'їзд родин, в яких є діти.

"Це небезпечні райони, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами та дроновими атаками", - пояснив Шанько.

У Херсонській громаді обов'язковій евакуації підлягають:

  • селище Інженерне;
  • Комишанський старостат;
  • Садівський старостат;
  • Антонівський старостат.

Також обов'язковій евакуації підлягають деякі райони у самому Херсоні:

  • мікрорайон Корабел (Острів);
  • мікрорайон Янтарний-1;
  • мікрорайон Янтарний-2;
  • вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська;
  • всі вулиці та провулки нижче до Дніпра.

"Закликаю усіх жителів: не зволікайте з виїздом! Ми разом із волонтерами допоможемо з евакуацією, поселенням, гуманітарною допомогою та оформленням всіх виплат від держави та благодійних організацій", - сказано у повідомленні.

Росіяни розгорнули терор проти Херсонщини

Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення атакують Херсон та громади області. За червень 2025 року окупанти випустили близько 7300 снарядів по області, внаслідок чого загинули 29 людей, серед них 1 дитина, та поранено 252 дорослих і 3 дитини.

Так, 23 липня росіяни атакували дроном двох дітей в одному з населених пунктів Херсонщини. Діти отримали поранення. 20 липня росіяни обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона. Внаслідок атаки поранений батько та 17-річна дитина.

До цього 9 липня російські окупанти вдарили по селу Правдине в Херсонській області. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому був лише рік і два місяці. А в ніч на 7 липня 2025 року поблизу Берислава окупанти скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загинула людина.

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Херсон Херсонська область Евакуація
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