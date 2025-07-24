В Херсонській області розширили евакуацію: які населені пункти у списку

В Херсонській області розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Шанько.

За словами керівника ОВА, за підсумками проведення Ради оборони Херсону 24 липня було ухвалено рішення оновити перелік населених пунктів, з яких оголошено обов'язкову евакуацію населення. Також на цих територіях заборонено в'їзд родин, в яких є діти.

"Це небезпечні райони, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами та дроновими атаками", - пояснив Шанько.

У Херсонській громаді обов'язковій евакуації підлягають:

селище Інженерне;

Комишанський старостат;

Садівський старостат;

Антонівський старостат.

Також обов'язковій евакуації підлягають деякі райони у самому Херсоні:

мікрорайон Корабел (Острів);

мікрорайон Янтарний-1;

мікрорайон Янтарний-2;

вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська;

всі вулиці та провулки нижче до Дніпра.

"Закликаю усіх жителів: не зволікайте з виїздом! Ми разом із волонтерами допоможемо з евакуацією, поселенням, гуманітарною допомогою та оформленням всіх виплат від держави та благодійних організацій", - сказано у повідомленні.