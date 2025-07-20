У передмісті Херсона поранені батько і дитина через російський обстріл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За даними голови Херсонської ОВА, зараз батько та дитина перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу.

У 51-річного чоловіка через ворожий обстріл вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння.

Внаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня росіяни атакували Запоріжжя та область щонайменше 14 безпілотниками та завдали ударів реактивними системами залпового вогню.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка та ще двоє осіб.

Внаслідок удару у Запоріжжі пошкоджені кілька приватних будинків та багатоповерхівка, виникли пожежі.

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