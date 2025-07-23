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Росіяни дроном атакували двох дітей у Херсонській області: у ОВА розкрили наслідки удару

Середа 23 липня 2025 10:19
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Росіяни дроном атакували двох дітей у Херсонській області: у ОВА розкрили наслідки удару Фото: росіяни дроном атакували двох дітей у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 23 липня, ударним дроном атакували двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади Херсонської області. Лікарі надали допомогу постраждалим на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, яким по 13 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", - зазначив Прокудін.

За словами керівника Херсонської ОВА, бригада "швидкої" надала дітям всю необхідну медичну допомогу на місці.

Удари ворога по Херсону та області

Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення атакують Херсон та громади області. Лише за минулий місяць окупанти випустили близько 7300 снарядів по області, внаслідок чого загинули 29 людей, серед них 1 дитина, та поранено 252 дорослих і 3 дитини.

Так, 20 липня росіяни обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона. Внаслідок атаки поранений батько та 17-річна дитина.

Окрім того, 9 липня російські окупанти вдарили по селу Правдине в Херсонській області. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому був лише рік і два місяці.

Також в ніч на 7 липня 2025 року поблизу Берислава окупанти скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загинула людина.

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