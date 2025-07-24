В Херсонской области расширили эвакуацию: какие населенные пункты в списке

В Херсонской области расширен перечень населенных пунктов, которые подлежат обязательной эвакуации. В эти зоны запрещен въезд семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Херсонской областной военной администрации Ярослава Шанько.

По словам руководителя ОВА, по итогам проведения Совета обороны Херсона 24 июля было принято решение обновить перечень населенных пунктов, из которых объявлена обязательная эвакуация населения. Также на этих территориях запрещен въезд семей, в которых есть дети.

"Это опасные районы, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами и дроновыми атаками", - пояснил Шанько.

В Херсонской громаде обязательной эвакуации подлежат:

поселок Инженерное;

Камышанский старостат;

Садовский старостат;

Антоновский старостат.

Также обязательной эвакуации подлежат некоторые районы в самом Херсоне:

микрорайон Корабел (Остров);

микрорайон Янтарный-1;

микрорайон Янтарный-2;

улицы Андрея Орлова, Греческая, Соборная, Перекопская;

все улицы и переулки ниже к Днепру.

"Призываю всех жителей: не медлите с выездом! Мы вместе с волонтерами поможем с эвакуацией, поселением, гуманитарной помощью и оформлением всех выплат от государства и благотворительных организаций", - сказано в сообщении.