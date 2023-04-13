У Херсонській області росіяни забирають бізнес в місцевих, які відмовляються працювати на РФ

У Херсонській області окупанти оголосили так звану "націоналізацію майна українських олігархів". У місцевих підприємців, які відмовились працювати на Росію, відбиратимуть бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.
"Окупанти захопили підприємства й висунули умову "перереєстрації". Проте більша частина власників покинула регіон в момент окупації, а ті, хто лишились, відмовились йти на співпрацю", - йдеться в повідомленні.
В ЦНС зазначають, що ворог оголосив захоплене майно "покинутим" та почав процеси передачі в "управління Фонду держмайна". Надалі його "приватизують заново", тобто передадуть дотичним до окупаційної адміністрації структурам, які його розграбують.
"Зауважимо, що всі ці рішення окупантів є юридично нікчемні й за фактом йдеться про "легалізацію" мародерства на "законних підставах", - додали в повідомленні.
Раніше ми писали про те, що Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій.
Також нагадаємо, РФ відряджає власних громадян працювати на захоплені території через кадровий голод.
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