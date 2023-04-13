В Херсонской области россияне отбирают бизнес у местных, отказывающихся работать на РФ

В Херсонской области оккупанты объявили так называемую "национализацию имущества украинских олигархов". У местных предпринимателей, отказавшихся работать в Россию, будут отбирать бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а оставшиеся отказались идти на сотрудничество", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем его "приватизируют заново", то есть передадут причастным к оккупационной администрации структурам, которые его разграбят.

"Заметим, что все эти решения оккупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях", - добавили в сообщении.