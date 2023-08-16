UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області росіяни готуються зняти фейкове відео про "перемогу над загоном ЗСУ", - Генштаб

Фото: РФ збирається зняти фейкове відео в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області росіяни збираються зняти пропагандистський ролик про нібито перемогу над розвідницьким загоном ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі зазначили, що на тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ, командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів.

"Так, в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури", - повідомили у Генштабі.

Однак станом на 13 серпня в цій будівлі перебуває лише особовий склад росіян у кількості до 25 військовослужбовців з числа колишніх ув'язнених.

Ситуація в Херсонській області

За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українські війська здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та прорвали лінію оборони росіян в Козачих Лагерях. Потім аналітики стверджували, що деякі підрозділи Сил оборони і досі можуть діяти на лівому березі.

А 13 серпня українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили два склади боєприпасів окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України