В Херсонській області росіяни готуються зняти фейкове відео про "перемогу над загоном ЗСУ", - Генштаб

В Генштабі зазначили, що на тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ, командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів.

"Так, в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури", - повідомили у Генштабі.

Однак станом на 13 серпня в цій будівлі перебуває лише особовий склад росіян у кількості до 25 військовослужбовців з числа колишніх ув'язнених.

Ситуація в Херсонській області

За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українські війська здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та прорвали лінію оборони росіян в Козачих Лагерях. Потім аналітики стверджували, що деякі підрозділи Сил оборони і досі можуть діяти на лівому березі.

А 13 серпня українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили два склади боєприпасів окупантів.

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