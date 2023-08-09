ЗСУ здійснили рейд на лівий берез Дніпра в Херсонській області, - ISW

ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що кілька російських військових блогерів повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

Російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

А гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, на думку аналітиків, применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Тим не менш, більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по ним вогонь. Тож Сально, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачіх Лагерів є спалахи пожеж, що говорить про активний артилерійський вогонь.

Зазначається, що під кінець дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

Ключові висновки:

Здається, українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча залишається незрозумілим, чи українські війська встановили тривалу присутність на східному березі.

ISW продовжуватиме пропонувати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області, доки ISW не побачить візуальне підтвердження тривалої української присутності поблизу Козацьких Лагерів чи інших населених пунктів на східному березі.

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