ЗСУ здійснили рейд на лівий берез Дніпра в Херсонській області, - ISW
ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що кілька російських військових блогерів повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.
Російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.
А гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, на думку аналітиків, применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.
Тим не менш, більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по ним вогонь. Тож Сально, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.
На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачіх Лагерів є спалахи пожеж, що говорить про активний артилерійський вогонь.
Зазначається, що під кінець дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.
Ключові висновки:
- Здається, українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча залишається незрозумілим, чи українські війська встановили тривалу присутність на східному березі.
- ISW продовжуватиме пропонувати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області, доки ISW не побачить візуальне підтвердження тривалої української присутності поблизу Козацьких Лагерів чи інших населених пунктів на східному березі.
- Переговори між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю Управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з Росією щодо запропонованих ідей врегулювання для припинення війни.
- Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин використовує нещодавній державний переворот у Нігері та продовження присутності Вагнера в Африці для підтримки актуальності в російському інформаційному просторі.
- Російські війська 8 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-місто Донецьк, у східному районі кордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Донецької області, на окремих ділянках просунулися вперед.
- Українські війська 8 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просувалися в районі Сватового.
- Росія продовжує використовувати обладнання радянських часів, щоб компенсувати втрати обладнання в Україні.
- Російська окупаційна влада готується до регіональних виборів на окупованих територіях.
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