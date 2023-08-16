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В Херсонской области россияне готовятся снять фейковое видео о "победе над отрядом ВСУ", - Генштаб

Фото: РФ собирается снять фейковое видео в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном селе Казачьи Лагеря Херсонской области россияне собираются снять пропагандистский ролик о якобы победе над разведывательным отрядом ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что на фоне снижения боевого духа личного состава военных подразделений оккупационных войск командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов.

"Да, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской деверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры", - сообщили в Генштабе.

Однако на 13 августа в этом здании находится лишь личный состав россиян в количестве до 25 военнослужащих из числа бывших заключенных.

Ситуация в Херсонской области

По данным Института изучения войны (ISW), недавно украинские войска совершили рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и прорвали линию обороны россиян в Казачьих Лагерях. Затем аналитики утверждали, что некоторые подразделения Сил обороны до сих пор могут действовать на левом берегу.

А 13 августа украинские военные во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили два боеприпаса оккупантов.

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