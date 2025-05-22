У Херсонській області підірвався автомобіль з офіцерами "Ахмату", - ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом й Антонівкою, підірвався автомобіль, всередині якого перебували "кадирівці" із "зірочками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як пише ГУР, подія сталась ще 20 травня. Всередині УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат". Внаслідок вибуху жоден з окупантів не вижив.
"Після першого вибуху машини з"кадирівцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - додає ГУР.
На тимчасово окупованих територіях України регулярно чути вибухи - підривають штаби, склади, бази окупантів. Часто вибухають машини колаборантів, зрадників і тих, хто співпрацює з окупаційною владою.
Це може бути робота ГУР, партизанів або інших українських сил. Також інколи це справа рук Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Наприклад, в кінці лютого у тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Також перед цим ГУР повідомляло про ліквідацію в тимчасово окупованому Бердянську так званого заступника голови окупаційної адміністрації Євгена Богданова.
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