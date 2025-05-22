У Херсонській області підірвався автомобіль з офіцерами "Ахмату", - ГУР

Вибухи в окупації

На тимчасово окупованих територіях України регулярно чути вибухи - підривають штаби, склади, бази окупантів. Часто вибухають машини колаборантів, зрадників і тих, хто співпрацює з окупаційною владою.

Це може бути робота ГУР, партизанів або інших українських сил. Також інколи це справа рук Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Наприклад, в кінці лютого у тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Також перед цим ГУР повідомляло про ліквідацію в тимчасово окупованому Бердянську так званого заступника голови окупаційної адміністрації Євгена Богданова.

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