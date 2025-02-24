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"Гризня ФСБшників". У Приморську прогримів вибух у кабінеті колаборанта, - ГУР

Приморськ, Понеділок 24 лютого 2025 15:46
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"Гризня ФСБшників". У Приморську прогримів вибух у кабінеті колаборанта, - ГУР Фото: колаборант Роман Подсудєвський (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Його організували співробітники ФСБ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

За даними розвідки, 23 лютого вночі в Приморську прогримів потужний вибух у кабінеті так званого керівника незаконної установи багатофункціональний центр "Мої документи" Романа Подсудєвського.

ГУР зазначає, що Подсудєвський - зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби, який втік до тимчасово окупованого Криму 2015 року. Там він працював на гауляйтера Сергія Аксьонова і почав співпрацювати з чекістами так званого "управління ФСБ по республіці Крим".

У розвідці наголосили, що між цим управлінням спецслужби та іншим кланом ФСБ триває ворожнеча за грошові потоки на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Власне, вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували ФСБшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан", - стверджує ГУР.

Так ФСБшники з Москви хотіли попередити колаборанта, що йому потрібно "зменшити апетити" і бути більш поступливим. На цьому тлі всередині ФСБ почалися перевірки.

До слова, кілька днів тому ГУР повідомило про ліквідацію в тимчасово окупованому Бердянську так званого заступника голови окупаційної адміністрації. Мова про Євгена Богданова.

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