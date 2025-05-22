В Херсонской области подорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", - ГУР

Взрывы в оккупации

На временно оккупированных территориях Украины регулярно слышны взрывы - взрывают штабы, склады, базы оккупантов. Часто взрываются машины коллаборантов, предателей и тех, кто сотрудничает с оккупационными властями.

Это может быть работа ГУР, партизан или других украинских сил. Также иногда это дело рук Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Например, в конце февраля во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборациониста Романа Подсудевского. Также перед этим ГУР сообщало о ликвидации во временно оккупированном Бердянске так называемого заместителя главы оккупационной администрации Евгения Богданова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.