У Херсонській області підірвався автомобіль з офіцерами "Ахмату", - ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом й Антонівкою, підірвався автомобіль, всередині якого перебували "кадирівці" із "зірочками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Після першого вибуху машини з"кадирівцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект , який перевозили загарбники", - додає ГУР.

Як пише ГУР, подія сталась ще 20 травня. Всередині УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат". Внаслідок вибуху жоден з окупантів не вижив .

Вибухи в окупації

На тимчасово окупованих територіях України регулярно чути вибухи - підривають штаби, склади, бази окупантів. Часто вибухають машини колаборантів, зрадників і тих, хто співпрацює з окупаційною владою.

Це може бути робота ГУР, партизанів або інших українських сил. Також інколи це справа рук Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Наприклад, в кінці лютого у тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Також перед цим ГУР повідомляло про ліквідацію в тимчасово окупованому Бердянську так званого заступника голови окупаційної адміністрації Євгена Богданова.

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