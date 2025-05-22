В Херсонской области подорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", - ГУР
На временно оккупированной территории Херсонской области, между Скадовском и Антоновкой, подорвался автомобиль, внутри которого находились "кадыровцы" со "звездочками".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как пишет ГУР, событие произошло еще 20 мая. Внутри УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат". В результате взрыва ни один из оккупантов не выжил.
"После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - добавляет ГУР.
Взрывы в оккупации
На временно оккупированных территориях Украины регулярно слышны взрывы - взрывают штабы, склады, базы оккупантов. Часто взрываются машины коллаборантов, предателей и тех, кто сотрудничает с оккупационными властями.
Это может быть работа ГУР, партизан или других украинских сил. Также иногда это дело рук Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Например, в конце февраля во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборациониста Романа Подсудевского. Также перед этим ГУР сообщало о ликвидации во временно оккупированном Бердянске так называемого заместителя главы оккупационной администрации Евгения Богданова.
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