В Херсонской области подорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", - ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области, между Скадовском и Антоновкой, подорвался автомобиль, внутри которого находились "кадыровцы" со "звездочками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, событие произошло еще 20 мая. Внутри УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат". В результате взрыва ни один из оккупантов не выжил. "После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - добавляет ГУР.