ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Херсонской области подорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", - ГУР

Четверг 22 мая 2025 10:30
UA EN RU
В Херсонской области подорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", - ГУР Иллюстративное фото: в Херсонской области подорвался автомобиль с офицерами "Ахмата" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированной территории Херсонской области, между Скадовском и Антоновкой, подорвался автомобиль, внутри которого находились "кадыровцы" со "звездочками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, событие произошло еще 20 мая. Внутри УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат". В результате взрыва ни один из оккупантов не выжил.

"После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - добавляет ГУР.

Взрывы в оккупации

На временно оккупированных территориях Украины регулярно слышны взрывы - взрывают штабы, склады, базы оккупантов. Часто взрываются машины коллаборантов, предателей и тех, кто сотрудничает с оккупационными властями.

Это может быть работа ГУР, партизан или других украинских сил. Также иногда это дело рук Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Например, в конце февраля во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборациониста Романа Подсудевского. Также перед этим ГУР сообщало о ликвидации во временно оккупированном Бердянске так называемого заместителя главы оккупационной администрации Евгения Богданова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич