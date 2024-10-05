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В Херсонській області під російський удар потрапила бригада "екстренки": є постраждалі

Фото: під російський удар потрапила бригада "екстренки" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вдарили по Велентенському Херсонської області. Через ворожу атаку російського безпілотника постраждали жінка та бригада екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

Під ворожий удар окупантів потрапила бригада "швидкої", що прибула на виклик для надання допомоги. Через скидання вибухівки з дрона авто отримало серйозні пошкодження. 

Поранення дістав 60-річний водій. В нього - вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні. Наразі медики оцінюють його стан як тяжкий.

Пізніше стало відомо, що меддопомога знадобилась ще двом працівникам "швидкої", котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському.

Вибухові травми та контузії дістали:

  • 50-річний фельдшер;
  • 63-річний водій.

Обидва чоловіки наразі перебувають у стані середньої тяжкості.

Удари по Україні 5 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні вночі було чутно вибухи в Одесі, а вже на ранок російські військові атакували об'єкт інфраструктури у Миколаєві.

Ми також писали, що російські війська вдарили по Краматорську. В результаті атаки у деяких районах зникло світло.

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