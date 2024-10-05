В Херсонской области под российский удар попала бригада "экстренки": есть пострадавшие

Во вражеский удар кафиров попала бригада "скорой", прибывшая по вызову для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.

Ранение получил 60-летний водитель. У него - взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.

Позже стало известно, что медпомощь понадобилась еще двум работникам "скорой", попавшим под удар вражеского БПЛА в Велентенском.

Взрывные травмы и контузии получили:

50-летний фельдшер;

63-летний водитель.

Оба мужчины находятся в состоянии средней тяжести.