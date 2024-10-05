Російські війська вдарили по Краматорську: у деяких районах зникло світло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

За даними ЗМІ, пізніше були повторні удари.

Після "прильотів" піднімається дим, а в деяких районах міста зникла електрика. Місцеві жителі повідомляли про чотири вибухи.

"Війська РФ завдали ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, застосували КАБи", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Краматорська

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Під ударом знаходяться міста та села, які розташовані не лише на лінії фронту, а й трохи далі від неї.

Краматорськ, який деякий час було окуповано російськими військами у 2014 році, росіяни обстрілюють не вперше.

Наприклад, окупанти обстріляли Краматорськ 22 вересня. Тоді було пошкоджено будинки, автомобілі, кілька людей отримали поранення.

А в середині серпня загарбники атакували Краматорськ "Смерчем". Одна з ракет потрапила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками було пошкоджено газопровід. З-під завалів тоді врятували людину.

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