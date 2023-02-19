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У Херсонській області пенсіонеру відірвало руку при спробі розібрати снаряд

Фото: у Херсонській області пенсіонеру відірвало руку при спробі розібрати снаряд (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Житель села Нововоскресенське Бериславського району потрапив до лікарні після того, як в його руках вибухнув нерозірваний снаряд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОВА.

Відомо, що 60-річний чоловік намагався самостійно розібрати боєприпас. Однак він здетонував у його руках та вибухнув.

"Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон", - сказано в повідомленні.

Чоловіка було госпіталізовано у важкому стані до найближчої лікарні. Він знаходиться у тяжкому стані, а лікарі борються за його життя.

У Херсонській ОВА нагадали місцевим жителям, що у регіоні ще залишається чимало нерозірваних снарядів. І хоча вибухотехніки щодня працюють над їх ліквідацією, обсяги мінувань колосальні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомий предмет вибухнув в руках дівчини-підлітка в одному з населених пунктів Одеської області.

Окрім цього, двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

Також раніше ми писали, що у селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

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Херсонська областьВибухВибух боєприпасів