В Херсонской области пенсионеру оторвало руку при попытке разобрать снаряд

Известно, что 60-летний мужчина пытался самостоятельно разобрать боеприпас. Однако он сдетонировал в его руках и взорвался.

"Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность, также он получил множественные осколочные ранения живота и бедер", - говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Он находится в тяжелом состоянии, а врачи борются за его жизнь.

В Херсонской ОВА напомнили местным жителям, что в регионе остается немало неразорванных снарядов. И хотя взрывотехники ежедневно работают над их ликвидацией, объемы минирований колоссальны.