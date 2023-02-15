ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області у підлітка в руках вибухнув невідомий предмет

Новость на русском →
Одеська область, Середа 15 лютого 2023 21:59
В Одеській області у підлітка в руках вибухнув невідомий предмет Фото: в Одеській області у підлітка в руках вибухнув невідомий предмет (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Невідомий предмет вибухнув в руках дівчини-підлітка в одному з населених пунктів Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Одеської області.

Як розповіли в поліції, інцидент трапився у середу, 15 лютого, в населеному пункті Балта. Там осколковими пораненнями госпіталізували 15-річну дівчину.

Попередньо, у постраждалої в руках вибухнув невідомий предмет. Вона знайшла його у власному будинку.

"На місці пригоди працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції і Подільського районного управління поліції. Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

Також раніше ми писали, що у селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
підлітки Одеса Вибух
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян