В Херсонській області чоловік підірвався на міні, пораненого знайшли селяни

Фото: в Херсонській області чоловік підірвався на міні (GettyImages)

У селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Як з'ясувалося, 48-річний чоловік підірвався на російській міні. З мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг постраждалого доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні. "Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу" - йдеться в повідомленні. В ОВА вкотре нагадали, що не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки. Якщо помітили підозрілий предмет - відійдіть якнайдалі та зателефонуйте рятувальникам або у поліцію.