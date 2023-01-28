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В Херсонській області чоловік підірвався на міні, пораненого знайшли селяни

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Херсон, Субота 28 січня 2023 11:46
В Херсонській області чоловік підірвався на міні, пораненого знайшли селяни Фото: в Херсонській області чоловік підірвався на міні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Як з'ясувалося, 48-річний чоловік підірвався на російській міні. З мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг постраждалого доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні.

"Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу" - йдеться в повідомленні.

В ОВА вкотре нагадали, що не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки. Якщо помітили підозрілий предмет - відійдіть якнайдалі та зателефонуйте рятувальникам або у поліцію.

Як повідомлялось, 23 січня двоє чоловіків загинули в замінованій лісосмузі біля селища Дробишеве у Лиманському районі Донецької області. Вони випадково натрапили на заховану окупантами "розтяжку".

Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

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