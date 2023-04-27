В Херсонській області організовано безкоштовну евакуацію з Кізомиса

Сьогодні у Кізомисі залишаються ще 13 неповнолітніх. Через регулярні обстріли з боку росіян, в селі було організовано безкоштовну евакуацію .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські окупанти щодня нещадно атакують цей мирний населений пункт. Ворожа авіація та артилерія завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Тому з 23 квітня із Кізомису евакуювали 14 дітей з їх родинами до Коблева або Києва. Там для них організовано безкоштовне проживання в комфортних умовах", - пише пресслужба.

У разі звернення до старостату жителі Кізомиса можуть отримати усю необхідну гуманітарну допомогу:

харчові продукти;

ковдри;

ліхтарики;

тощо.

"Нині у Кізомисі залишається 13 дітей. З їх рідними проводиться робота щодо евакуації, адже перебувати там зараз вкрай небезпечно, особливо з дітьми... Якщо ви проживаєте в населених пунктах, котрі потерпають від постійних ударів ворога, не випробовуйте удачу, – евакуюйтеся до більш безпечних регіонів", - додає ОВА.