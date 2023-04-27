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В Херсонській області організовано безкоштовну евакуацію з Кізомиса

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Четвер 27 квітня 2023 17:00
В Херсонській області організовано безкоштовну евакуацію з Кізомиса Фото: в Херсонській області організовано безкоштовну евакуацію з Кізомиса (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Кізомисі залишаються ще 13 неповнолітніх. Через регулярні обстріли з боку росіян, в селі було організовано безкоштовну евакуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські окупанти щодня нещадно атакують цей мирний населений пункт. Ворожа авіація та артилерія завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Тому з 23 квітня із Кізомису евакуювали 14 дітей з їх родинами до Коблева або Києва. Там для них організовано безкоштовне проживання в комфортних умовах", - пише пресслужба.

У разі звернення до старостату жителі Кізомиса можуть отримати усю необхідну гуманітарну допомогу:

  • харчові продукти;
  • ковдри;
  • ліхтарики;
  • тощо.

"Нині у Кізомисі залишається 13 дітей. З їх рідними проводиться робота щодо евакуації, адже перебувати там зараз вкрай небезпечно, особливо з дітьми... Якщо ви проживаєте в населених пунктах, котрі потерпають від постійних ударів ворога, не випробовуйте удачу, – евакуюйтеся до більш безпечних регіонів", - додає ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис через активні російські обстріли.

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