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В Херсонской области организована бесплатная эвакуация из Кизомыса

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Четверг 27 апреля 2023 17:00
В Херсонской области организована бесплатная эвакуация из Кизомыса Фото: в Херсонской области организована бесплатная эвакуация из Кизомыса (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Кизомысе остаются еще 13 несовершеннолетних. Из-за регулярных обстрелов со стороны россиян, в селе была организована бесплатная эвакуация.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Российские оккупанты ежедневно беспощадно атакуют этот мирный населенный пункт. Вражеская авиация и артиллерия наносит удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому с 23 апреля из Кизомыса эвакуировали 14 детей с их семьями в Коблев или Киев. Там для них организовано бесплатное проживание в комфортных условиях", - пишет пресс-служба.

В случае обращения к старостату жители Кизомыса могут получить всю необходимую гуманитарную помощь:

  • пищевые продукты;
  • одеяла;
  • фонарики;
  • тому подобное.

"В настоящее время в Кизомысе остается 13 детей. С их родными проводится работа по эвакуации, ведь находиться там сейчас крайне опасно, особенно с детьми... Если вы проживаете в населенных пунктах, страдающих постоянными ударами врага, не испытывайте удачу, - эвакуируйтесь в более безопасные регионы", – добавляет ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области предложили эвакуировать жителей села Кизомис из-за активных российских обстрелов.

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