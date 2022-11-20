У Херсонській області окупанти забороняють дітям навчатися онлайн в українських школах
В одній з громад лівобережної частини Херсонської області окупанти забороняють дітям навчатися в українських школах в онлайн-режимі та проводять побудинкові перевірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
За його словами, у тимчасово окупованій Мирненській громаді російські солдати вриваються у будинки, де мешкають сім'ї з дітьми шкільного віку.
"Окупанти ламали закриті хвіртки, щоб увійти у двір, і вибивали двері до будинків. Таким чином, вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах", - пояснив Янушевич.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби.
Також ми писали, що росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без своїх батьків чи опікунів.
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