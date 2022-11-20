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У Херсонській області окупанти забороняють дітям навчатися онлайн в українських школах

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Херсон, Неділя 20 листопада 2022 20:52
У Херсонській області окупанти забороняють дітям навчатися онлайн в українських школах Ілюстративне фото: у Херсонській області окупанти забороняють дітям навчатися онлайн в українських школах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В одній з громад лівобережної частини Херсонської області окупанти забороняють дітям навчатися в українських школах в онлайн-режимі та проводять побудинкові перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, у тимчасово окупованій Мирненській громаді російські солдати вриваються у будинки, де мешкають сім'ї з дітьми шкільного віку.

"Окупанти ламали закриті хвіртки, щоб увійти у двір, і вибивали двері до будинків. Таким чином, вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах", - пояснив Янушевич.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби.

Також ми писали, що росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без своїх батьків чи опікунів.

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Херсонська область школа діти Війна Росії проти України
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