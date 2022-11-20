В Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться онлайн в украинских школах

В одной из громад левобережной части Херсонской области оккупанты запрещают детям учится в украинских школах в онлайн-режиме и проводят подомовые проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

По его словам, во временно оккупированной Мирненской громаде российские солдаты врываются в дома, где проживают семьи с детьми школьного возраста.

"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах", - объяснил Янушевич.