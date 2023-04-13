У Херсонській області окупанти "приватизують" майно українців і розкрадають його, - ОК "Південь"

Фото: у Херсонській області окупанти "приватизують" майно українців і розкрадають його (GettyImagеs)

У Херсонській області російські окупанти оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", які відмовились з ними співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.