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У Херсонській області окупанти "приватизують" майно українців і розкрадають його, - ОК "Південь"

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 20:15
У Херсонській області окупанти "приватизують" майно українців і розкрадають його, - ОК "Південь" Фото: у Херсонській області окупанти "приватизують" майно українців і розкрадають його (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Херсонській області російські окупанти оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", які відмовились з ними співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"Окупанти захопили підприємства й висунули умову "перереєстрації". Проте більша частина власників покинула регіон в момент окупації, а ті, хто лишились, відмовились йти на співпрацю", - написав він.

Він розповів, що росіяни голосили захоплене майно "покинутим" та почав процеси передачі в "управління Фонду держмайна". Надалі росіяни таке майно "приватизують заново". Однак по факту його просто передають дотичним до окупаційної адміністрації структурам. Ті, своєю чергою, його розграбують.

"Зауважимо, що всі ці рішення окупантів є юридично нікчемні й за фактом йдеться про”легалізацію” мародерства на "законних підставах", - зауважив він.

Раніше ми писали про те, що Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій.

Також нагадаємо, РФ відряджає власних громадян працювати на захоплені території через кадровий голод.

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