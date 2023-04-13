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В Херсонской области оккупанты "приватизируют" имущество украинцев и разворовывают его, - ОК "Юг"

Новина українською →
Украина, Четверг 13 апреля 2023 20:15
В Херсонской области оккупанты "приватизируют" имущество украинцев и разворовывают его, - ОК "Юг" Фото: в Херсонской области оккупанты "приватизируют" имущество украинцев и разворовывают его (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Херсонской области российские оккупанты объявили о "национализации имущества украинских олигархов", которые отказались с ними сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"Оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а оставшиеся отказались идти на сотрудничество", - написал он.

Он рассказал, что россияне причитали захваченное имущество "покинутым" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем россияне такое имущество "приватизируют заново". Однако по факту его просто передают причастным к оккупационной администрации структурам. Те, в свою очередь, его разграбят.

"Заметим, что все эти решения окупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях"", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что Россия пытается пополнить свою армию украинцами с оккупированных территорий.

Также напомним, РФ отправляет собственных граждан работать на захваченные территории из-за кадрового голода.

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