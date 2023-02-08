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У Херсонській області окупанти погрожують фільтрацією жителям з українським паспортом

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Херсонська область , Середа 08 лютого 2023 18:53
У Херсонській області окупанти погрожують фільтрацією жителям з українським паспортом Фото: у Херсонській області окупанти погрожують фільтрацією жителям з українським паспортом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У населеному пункті Новотроїцьке Херсонської області російські окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення та погрожують жителям, які відмовляються отримувати російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, загарбники погрожують, що жителі, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи.

Також в Генштабі зазначили, що в населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Росіяни викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти готують нову хвилю фільтраційних перевірок на тимчасово окупованих територіях України.

Також раніше ми писали, що російські спецслужби почали проводити перевірку українців на окупованих територях Херсонської області.

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