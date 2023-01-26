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Окупанти готують нові репресії через фільтраційні перевірки на захоплених територіях

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Україна, Четвер 26 січня 2023 15:43
Окупанти готують нові репресії через фільтраційні перевірки на захоплених територіях Фото: російські окупанти вчиняють нові фільтраційні перевірки (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти готують нову хвилю фільтраційних перевірок на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначає Центр, мешканці частин Харківської і Херсонської областей, які перебувають під окупацією російських загарбників, можуть зустрітися з новою хвилею масових перевірок на "лояльність" до окупаційної влади.

"Зокрема, планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (наприклад, банків та онлайн-освіти). Крім цього, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня. На блокпостах у мешканців питають про наявність військового обліку, транспортних засобів у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою", - наголошує ЦНС.

Також ЦНС нагадує, що на сайті Центру є інструкції щодо дій, які варто здійснити мешканцям окупованих територій:

При цьому Центр національного спротиву рекомендує зберігати посилання на перевірені новинні ресурси у вигляді QR-коду, перед виходом на вулицю або у разі небезпеки чистити історію браузерів. Крім того, краще у таких ситуаціях відписуватися від українських телеграм-каналів.

Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити окупований регіон.

Днями РБК-Україна повідомляло, як безкоштовно евакуюватись з небезпечних регіонів: пояснення Мінреінтеграції.

Крім того, ми писали, що окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу, для покращення демографії.

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